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Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для заёмщиков вторые ипотечные каникулы

Депутат Госдумы Василий Власов видит необходимость ввести для заёмщиков право на вторые ипотечные каникулы при сроке ипотеки свыше десяти лет.

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