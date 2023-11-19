На КПП «Варитус» установили пункты обогрева для беженцев

На данный момент это один из немногих действующих контрольно-пропускных пунктов. Пункт обогрева людей развернулся в Костомукше на границе с Финляндией из-за большого потока мигрантов на КПП «Варитус» после решения правительства Суоми о закрытии нескольких КПП на границе с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии