На КПП «Варитус» установили пункты обогрева для беженцев

На данный момент это один из немногих действующих контрольно-пропускных пунктов. Пункт обогрева людей развернулся в Костомукше на границе с Финляндией из-за большого потока мигрантов на КПП «Варитус» после решения правительства Суоми о закрытии нескольких КПП на границе с Россией.