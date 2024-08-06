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Бердников о Кузнецове в СКА: «Он не хотел проводить сезон в третьем-четвертом звене «Каролины», думаю. Возраст уже ветерана, а там были бы облачные перспективы»

– Честно говоря, для меня удивительно, что он решил вернуться в Россию. Хотелось бы, конечно, чтобы Кузя еще поиграл в НХЛ.

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