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Царьград

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"Нужно брать пример с России": Пьер де Голль выступил на фестивале молодежи в Екатеринбурге

"Нужно брать пример с России": Пьер де Голль выступил на фестивале молодежи в Екатеринбурге

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля высоко оценил роль России как "государства-цивилизации" и призвал европейцев пересмотреть взгляды на историю.

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