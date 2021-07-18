Правда ли леса - это «лёгкие планеты»? Всё не так просто

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Юрий Ильинов
Стереотипные схемы взаимодействия в сексуальных отношениях Знание этих сценариев поможет преобразовать Вашу жизнь в сторону гармонии. Пацифида Пацифиду в отношениях между мужчиной и женщиной легко узнать по состоянию полной отданности страсти, когда действия не согласуются ни с какими доводами элементарного здравого смысла. Это пары, которые позволяют себе откровенные сексуальные ласки в людных местах, становясь при этом объектом «западения» окружающих. Они не замечают либо игнорируют, вызываемую их поведением реакцию извне – страсть, что называется «застит глаза». Как правило, происходит нарушение моральных общественных законов, и социум этого не прощает. Если вариант 3 проявляется на уровне автоматизма, то совсем не обязательно, что женщина будет обладать развитой свадхистханой и достаточной сексуальной культурой. Она просто может демонстрировать «роковые» взгляды, бурно показывать, как ей хочется секса и в каком она пребывает от него восторге. Могут также вестись рекламирующие разговоры типа: «Сколько во мне огня, который так и рвется наружу». Очень характерны откровенно возбуждающие фразы вроде: «Ты такой сексуальный, я тебя сразу захотела» или «Такой мужчина, как ты, сразу будит во мне страсть». Независимо от количества любовников, дама «от Пацифиды» будет с успехом каждого из них заверять в том, что он «самый лучший и удовлетворяет ее как никто другой». Женщина в роли Шамаханской царицы дает мужчине иллюзию его полной сексуальной состоятельности. Мужчина же, потерявший голову от мысли, что он самый страстный любовник, уже при виде которого женщина начинает глубоко дышать, готов морально или физически уничтожить любого, кто захочет отвлечь от него предмет, дарящий ему столь большое удовольствие удовлетворенного тщеславия. Страсть и самые низкие плотские ощущения являются основными ценностями в отношениях пары при «прохождении» Пацифиды. Описываемый вариант поведения имеет связь с животными эгрегорами и использует программы, которые работают у животных во время «брачного периода». Я думаю, что сцены из «любовной» жизни зверей, скажем собак, наблюдали все, и какие-то комментарии здесь излишни. Одним из основных событий сценария на тему «Пацифиды» является момент, когда провоцируется столкновение. Это чаще всего происходит, когда женщина (хотя в этой роли с успехом может выступать и мужчина) одному партнеру рассказывает о своих сексуальных отношениях с другим. При этом события могут преподноситься так, что она чуть ли не жертва, к сексу ее чуть ли не принуждали, но обстоятельства складывались так, что деваться было некуда. Кроме возбуждения ревности по поводу того, что «на предмет его страсти кто-то претендует», женщина провоцирует мужчину защищать ее от ненужных ей посягательств. Если у мужчины появляется бездумная готовность биться, сражаться, защищать, отвоевывать, то значит, он имеет с данной цивилизацией очень близкие отношения. «Язык тела» – фильм, где детально и подробно показаны линии поведения участников пацифидского «треугольника». ***
Юрий Ильинов
«Светофорное дерево» в Лондоне Перекресток улиц Уэстферри-роуд и Марш Уолл в восточной части Лондона по праву считался одним из самых скучных мест города: вокруг только жилые дома да офисные здания. Художник Пьер Вивант решил исправить ситуацию и установил на перекрестке искусственное дерево высотой 8 метров, которое состоит из 75 светофоров! Хотя лампы на дереве не регулируют движение, они заставляют водителей невольно притормаживать на оживленном участке дороги. А еще каждый сигнал включается по своему графику с помощью сервиса, который обслуживает настоящие светофоры. Правда, перекресток Уэстферри-роуд и Марш Уолл радовал прохожих не очень долго: сейчас дерево-светофор перенесли на Trafalgar Way.

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