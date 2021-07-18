Science & Future Правда ли леса - это «лёгкие планеты»? Всё не так просто В сети буквально пол года назад довольно активно начала распространяться информация о том, что кислородный вклад лесов в состав земной атмосферы якобы приближается к нулю.
Science & Future Правда ли леса - это «лёгкие планеты»? Всё не так просто В сети буквально пол года назад довольно активно начала распространяться информация о том, что кислородный вклад лесов в состав земной атмосферы якобы приближается к нулю.
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