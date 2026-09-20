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Учёные Сент-Эндрюс связали происхождение речи с огнём и ночными посиделками

Учёные Сент-Эндрюс связали происхождение речи с огнём и ночными посиделками

Когда люди называют величайшие изобретения человечества, они неизменно называют язык или огонь. Новая статья учёных из Университета Сент-Эндрюс предполагает, что эти два достижения связаны глубже, чем считалось.

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