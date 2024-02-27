Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранты самозаселились в квартиру погибшего. Красиво жить не запретишь

Мигранты самозаселились в квартиру погибшего. Красиво жить не запретишь

# Чернильница   Действительно любопытную историю удалось прочитать в телеграм-канале Русской общины, столкнувшейся с довольно интересной ситуацией.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
25 миллионов средневековых дикарей, которыми продажные чиновники заполонили Россию, - это готовая армия российского варианта ИГИЛ. Большей опасности для страны, населения и государства сложно представить. Они уже терроризируют и детей в школах, и местное население. Давно назрели радикальные меры. Только визовый режим на въезд в Россию всем не имеющим гражданства. Квоты на визы для бывших южных советских республик. На работу только по временной визе с отдыхом между сменами в закрытых вахтовых поселках под охраной без права выхода. Жесткий контроль обеспечивает работодатель совместно с Росгвардией. Работодатель отвечает материально за каждого ввезенного азиата, пока тот не покинет Россию. При малейшем нарушении порядка, - немедленная депортация с запретом на въезд. На рабочую площадку в автобусах, обратно тоже. Исключить их общение с местным населением. Отправление религиозных обрядов и молитвы только на территории вахтового поселка. Вахты менять через два-три месяца. За любое нарушение режима, порядка или закона - автоматическая депортация с пожизненным запретом на въезд. Никакого соединения семей. У них для этого есть своя страна. Пусть размножаются там. Для уже купивших гражданство, законодательно ввести коллективную ответственность, - при любом (вплоть до хулиганства) нарушении закона любым членом семьи, вне зависимости от возраста, - автоматическое лишение гражданства как для самого нарушителя, так и его близких родственников с последующей депортацией всей семьи и запретом на въезд. Диаспоры запретить, приравняв их к преступным группировкам (ОПГ). За участие в диаспоре - лишение гражданства (если есть) и депортация с пожизненным запретом на въезд. Нам их &quot;средневековье&quot; в России не нужно.
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