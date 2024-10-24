Вице-премьер Вулин: Сербия довольна купленным у России военным оборудованием

Белград доволен купленным у Российской Федерации военным оборудованием, готов приобретать еще. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя сербского правительства Александр Вулин, который стал собеседником РИА Новости.
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