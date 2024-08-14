Реставрация усадьбы Ф.И. Шаляпина завершится в 2025 году

Реставрация музея-усадьбы Ф.И. Шаляпина продолжается полноценными темпами. Специалисты уже завершили работу над фасадами и внутренними интерьерами главного дома и одного из флигелей, где ранее располагались служебные помещения и жили слуги.
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