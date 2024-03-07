Перекрыто полностью все: жители Краснодара рассказывают о ситуации рядом с Дворцом самбо, который должен открывать Путин

Перекрыто полностью все: жители Краснодара рассказывают о ситуации рядом с Дворцом самбо, который должен открывать ПутинЖители Краснодара в соцсетях рассказывают о ситуации рядом с Дворцом самбо, который сегодня должен открывать Владимир Путин.
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