Путин поручил до августа поддержать пострадавших в Белгороде и Курске

Президент Путин поручил поддержать жителей Белгородской и Курской областей, потерявших имущество. На фоне действий украинских боевиков и операций российских войск в приграничных районах введён режим контртеррористической операции.
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