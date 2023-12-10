Шольц обижается на Путина

Шольц не пытался сделать свою страну независимой? Или так и будет лизать жопу Америки и ныть про Путина и Россию!))

Бендер Задунайский

Ох уж этот Олух Шольц ! Когда не было интернета , то только в семье знали , что ты дурачок , а теперь и весь мир знает .