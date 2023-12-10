Я не пойму, Олаф Шольц - вегетарианец, что ли? Ну такие заявления, как он делает в последнее время, можно объяснить только отсутствием в организме белковой пищи.
Шольц обижается на Путина
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Шольц не пытался сделать свою страну независимой? Или так и будет лизать жопу Америки и ныть про Путина и Россию!))
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5 час.
Бендер Задунайский
Ох уж этот Олух Шольц ! Когда не было интернета , то только в семье знали , что ты дурачок , а теперь и весь мир знает .
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4 час.
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