УК за свой счёт отремонтировала квартиру блокадницы на проспекте Жукова

В Кировском районе Петербурга после вмешательства прокуратуры управляющая компания отремонтировала квартиру пожилой жительницы блокадного Ленинграда на проспекте Маршала Жукова.
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