Альфонс обманул двух девушек на 230 тысяч рублей в Москве

В Москве две девушки стали жертвами 26-летнего мошенника-альфонса. Молодой человек работал по одной схеме: знакомился с женщинами в Сети, ухаживал, а когда располагал к себе своих жертв, то занимал денег и выпрашивал телефоны.
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