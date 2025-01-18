Когда просто, но с перчинкой — новые схемы узоров

Вчера разбирала один сложный узор и столкнулась с подборкой интересных вязаных вещей. Издалека кажется, что все узоры хорошо знакомы, но, как часто бывает в моих публикациях, здесь решают детали.
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