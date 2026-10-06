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АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

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В Алексеевском районе открылся набор в изостудию «Радуга»

В Алексеевском районе открылся набор в изостудию «Радуга». Здесь дети и подростки от 3 до 14 лет развивают творческие способности и осваивают рисунок, аппликацию и лепку.

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