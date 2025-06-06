Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за трюк в фильме «Миссия невыполнима»

Актер установил рекорд по количеству прыжков с горящим парашютом, выполненным одним человеком. Голливудский актер Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннесса, благодаря трюку, выполненному на съемках последнего фильма франшизы «Миссия невыполнима».
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