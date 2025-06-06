Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

186 подписчиков

Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за трюк в фильме «Миссия невыполнима»

Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за трюк в фильме «Миссия невыполнима»

Актер установил рекорд по количеству прыжков с горящим парашютом, выполненным одним человеком. Голливудский актер Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннесса, благодаря трюку, выполненному на съемках последнего фильма франшизы «Миссия невыполнима».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх