Вниманию всех, кто заинтересован в профессиональном развитии и поиске работы!

Проводится выездная группа проведения физподготовки и профессионально-психологического отбора. Это отличная возможность для тех, кто хочет улучшить свои физические навыки и пройти отбор для дальнейшего трудоустройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии