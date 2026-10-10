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Сколько стоит готовый обед в России

За год стоимость готовой еды в российских магазинах выросла в среднем на 2,4%. По данным аналитиков, сегодня средний чек на основные категории составляет от 203 рублей за бутерброд до 250 рублей за горячее блюдо.

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