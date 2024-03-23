Болит поясница — это, наверное, почки? Или нет?

На приёме у невролога люди с болью в спине составляют, наверное, четверть всех клиентов. Во многих случаях они приходят уже с результатами каких-либо обследований — снимков и анализов мочи и крови — вот это молодцы! И многие говорят: » Я сначала думал, что это почки болят.