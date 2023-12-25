Глава Белграда назвал беспорядки в городе «майданизацией»

Протесты накануне переросли в погромы.фото: Facebook/acasapic (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ)--> Беспорядки в центре Белграда можно охарактеризовать термином «майданизация», заявил и.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии