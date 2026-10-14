Трамп объяснил, зачем США Гренландия помимо военного присутствия в Арктике Президент США Дональд Трамп 14 октября заявил, что в Гренландии готовятся начать масштабную разведку нефти, газа и минеральных ресурсов.
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