Адыгея примет фестиваль Евгения Миронова

Фестиваль театров малых городов России, который ежегодно проходит по инициативе народного артиста РФ, художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова, в 2026 году пройдёт в Майкопе, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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