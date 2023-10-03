«Платьице-то потрепанное»: показавшую свадебный наряд Волочкову подняли на смех

Балерина намекает, что скоро сыграет настоящую свадьбу. Анастасия Волочкова провела примерку свадебного платья Социальные сетиАнастасия Волочкова накануне перед сном провела в своем особняке примерку наряда невесты.
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