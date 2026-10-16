Нардеп ВРУ предупредила Зеленского, что ближайшее окружение хочет его замены Зеленский не собирается покидать кресло президента Украины ни под каким предлогом, но люди из ближайшего окружения «просроченного» хотят заменить его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г «Надеюсь, утром К...
- ХЛ ‼️🇷🇺🇺🇦🔥 Укра...
- «Пора готовить...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым