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В России предложили установить пенсию не ниже 40% от прежней зарплаты

В России предложили установить пенсию не ниже 40% от прежней зарплаты

Автор инициативы рассчитывает на закрепление в законодательстве понятия коэффициента замещения утраченного заработка Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов внесет в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальный размер страховой пенсии по старости на уровне не менее 40% от среднего заработка человека за последний год работы.

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