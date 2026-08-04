В России предложили установить пенсию не ниже 40% от прежней зарплаты

Автор инициативы рассчитывает на закрепление в законодательстве понятия коэффициента замещения утраченного заработка Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов внесет в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальный размер страховой пенсии по старости на уровне не менее 40% от среднего заработка человека за последний год работы.