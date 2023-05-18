Кравцов: В ряде регионов решили проблемы с капремонтом и строительством школ

Ситуация с капитальным ремонтом и строительством школ стабилизировалась в ряде регионов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании "Единой России" по вопросу реализации программ партии по капитальному ремонту и постройке школ.
Ситуация с капитальным ремонтом и строительством школ стабилизировалась в ряде регионов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании "Единой России" по вопросу реализации программ партии по капитальному ремонту и постройке школ.
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