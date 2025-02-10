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Дикие собаки чуть не загрызли школьницу в Николаевске-на-Амуре

Дикие собаки чуть не загрызли школьницу в Николаевске-на-Амуре

10 февраля, около 8 утра, в частном секторе на улице Владивостокская в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края произошел трагический инцидент: стая бездомных собак напала на 10-летнюю девочку, которая шла в школу одна.

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