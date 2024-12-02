Проект «Зима в Москве» помогает бойцам СВО и подопечным благотворительных фондов

В рамках проекта «Зима в Москве» участники городской программы лояльности смогут исполнить желания детей с ограниченными возможностями и подопечных благотворительных фондов, а также отправить поздравительные открытки и подарки детям из новых регионов и участникам специальной военной операции (СВО).