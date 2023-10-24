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Леди Баг и Супер-Кот стали злодеями: обзор нового спецэпизода

Леди Баг и Супер-Кот стали злодеями: обзор нового спецэпизода

Иногда всё меняется так быстро, что мы не успеваем это даже отследить. Создатели мультсериала«Леди Баг и Супер-Кот» выпустили специальный выпуск шоу, где всё не так, как привыкли зрители: Леди Баг и Супер-Кот теперь негодяи, Габриэль Агрест стал спасителем Парижа, Белый Кот возвращается, а силы зла одерживают победу… или не совсем? Смотрим новый спецэпизод «Леди Баг» под названием «Камни Чудес: Париж, приключения Токсинель и Супер-Когтя»(Miraculous World, Paris: Les aventures de Toxinelle et Griffe Noire) вместе с Тлум.

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