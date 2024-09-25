Время фиксировать высокую доходность: Локо-Банк повышает ставку по накопительному счету до 19% годовых

С 25 сентября 2024 года повышается ставка по тарифному плану «Локо. Мой выбор!». Процентная ставка на остаток на счете в рублях составит 19% годовых в течение первых трех месяцев при открытии «первого» накопительного счета.
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