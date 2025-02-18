Россиянам назвали способ борьбы с препятствующим увольнению начальником

Попытки препятствовать увольнению со стороны начальника являются незаконными, однако на практике подобные случаи могут встречаться, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.
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