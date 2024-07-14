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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голдобин о матче звезд КХЛ и НХЛ: «Не думаю, что будет игра кость в кость. Просто сделаем красивое шоу»

Игра состоится 20 июля в Москве. – В следующем сезоне много интересных команд, соперников. Перед началом сезона будет еще более интересная встреча – «Матч года», где будут играть звезды НХЛ против звезд КХЛ.

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