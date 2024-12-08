Первое видео из Генштаба ВС САР, второе - обстановка в городе. Боевик говорит: "это мужчины Думы, мужчины "Джейш аль-Ислам".
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Первое видео из Генштаба ВС САР, второе - обстановка в городе. Боевик говорит: "это мужчины Думы, мужчины "Джейш аль-Ислам".
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