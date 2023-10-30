НАТО собирает в Средиземноморье крупнейшую группировку кораблей в истории

На фоне обострения палестино-израильского конфликта Североатлантический альянс концентрирует в Средиземном море оперативную группу кораблей, которая станет крупнейшим соединением такого рода в истории НАТО в этом регионе.
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