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Царьград

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Как получить тройную пенсию: в Госдуме назвали условия для граждан России

Как получить тройную пенсию: в Госдуме назвали условия для граждан России

Граждане России могут получать пенсионные выплаты сразу от нескольких стран ЕАЭС.Граждане России, имеющие трудовой стаж в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут претендовать на получение пенсии сразу от нескольких стран объединения.

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