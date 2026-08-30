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Царьград

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В Павлограде начавшийся после прилёта по зданию ТК пожар попал на видео

В Павлограде начавшийся после прилёта по зданию ТК пожар попал на видео

В Сети опубликовали кадры с места происшествия. На них видны клубы дыма и открытое горение в районе здания.

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