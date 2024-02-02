ОСН: астения – это хроническая усталость и сложность выполнения даже простых задач

Состояние хронической усталости по-другому называется астеническим синдромом. Есть три главных симптома этого заболевания – быстрая утомляемость, раздражительность и снижение активности, выяснила Общественная Служба Новостей.
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