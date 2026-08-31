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Аргументы и Факты

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Путин расширил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

Путин расширил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

Российский лидер Владимир Путин своим указом увеличил максимальное количество сотрудников Центрального аппарата ФСО.

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