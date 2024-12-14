Угроза катастрофического шторма: к чему приведет потепление Черного моря.Его верхний слой уже потеплел на 2° к смене сезонов, что очень опасно при наступлении циклонов, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии им.
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