Представители Общественного совета проверили работу дежурной части ОМВД России по Орловскому району

В целях укрепления доверия граждан к органам внутренних дел в рамках акции «Гражданский мониторинг» председатель Общественного совета при ОМВД России по Орловскому району Сергей Шмыглин посетил дежурную часть территориального органа… Показать полностью.
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