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Врач Вялов: цинк, селен и магний в морепродуктах важны для мужского здоровья

Врач Вялов: цинк, селен и магний в морепродуктах важны для мужского здоровья

Осьминоги, мидии, кальмары и креветки могут быть полезны для поддержания мужского здоровья благодаря высокому содержанию цинка, селена, магния и легкоусвояемого белка.

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