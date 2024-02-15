С праздником Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Радуйся, благодатная Богородице Дево,из Тебе бо возсия́ Солнце правды Христос Бог наш,просвеща́яй сущия во тьме;веселися и ты, старче праведный,прие́мый во объятия Свободителя душ наших,да́рующаго нам воскресение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии