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Радиатор SilverStone TP06 одновременно служит крышкой отсека для SSD в консоли Sony PlayStation 5

Радиатор SilverStone TP06 одновременно служит крышкой отсека для SSD в консоли Sony PlayStation 5

Компания SilverStone представила изделие TP06, призванное выполнять две функции: радиатора для твердотельного накопителя, установленного в слот консоли Sony PlayStation 5, и крышки отсека, где находится этот слот.

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