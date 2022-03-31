Радиатор SilverStone TP06 одновременно служит крышкой отсека для SSD в консоли Sony PlayStation 5

Компания SilverStone представила изделие TP06, призванное выполнять две функции: радиатора для твердотельного накопителя, установленного в слот консоли Sony PlayStation 5, и крышки отсека, где находится этот слот.
Популярные статьи
- ФСБ конфисковала в России часы на миллионы долларов в ответ на санкции со стороны Швейцарии
- «Мы сможем запускать спутники быстрее, чем их смогут сбивать русские и китайцы», — Илон Маск об угрозах Starlink
- Великобритания мешает России заменить утраченные на Украине беспилотники: введены санкции против оборонной компании «Кронштадт»
Свежие комментарии