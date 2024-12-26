ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 019 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вы уже достали с этими кабелями! Такое чувство что танкера не плавают,а ползают по дну обрывая кабеля!Финская полиция о...
  • Eduard
    Удивительно,такие преступления забыты ещё и денег дают!В Госдуме указали...
  • Eduard
    Почему все в мире забыли,что на Украине был переворот,а значит власть незаконная? А Одесса,а Боинг сбитый? Всё это было!В Госдуме указали...

Бизнесмен назвал конфискацию активов России вероятной причиной дефолта США

Бизнесмен назвал конфискацию активов России вероятной причиной дефолта США

Конфискация активов России может стать причиной дефолта США. Об этом 25 декабря заявил руководитель одного из венчурных фондов в Кремниевой долине — районах на севере штата Калифорния, являющихся средоточием высокотехнологичной индустрии США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх