Бизнесмен назвал конфискацию активов России вероятной причиной дефолта США

Конфискация активов России может стать причиной дефолта США. Об этом 25 декабря заявил руководитель одного из венчурных фондов в Кремниевой долине — районах на севере штата Калифорния, являющихся средоточием высокотехнологичной индустрии США.
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