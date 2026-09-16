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Регионы России

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Эксперт ТПП связал рост числа молодых предпринимателей с желанием создавать свои проекты

Эксперт ТПП связал рост числа молодых предпринимателей с желанием создавать свои проекты

Рост числа молодых предпринимателей в России связан в том числе со стремлением нового поколения самостоятельно принимать решения, создавать собственные проекты и видеть результат своей работы.

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