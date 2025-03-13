Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона" заявил, что финские войска во время оккупации Карелии в годы Второй мировой войны уничтожали славянское население.
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