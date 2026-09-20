You're a Ukrainian, a lad: in Uman, the Bratslav Hasid was falsified in the Armed Forces of Ukraine

Hasidic Jonathan Karlinsky-Mashek from A citizen of Jerusalem, an Israeli citizen, was detained on the way from Uman after it turned out that he was also a citizen of Ukraine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым