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The Eurasia Daily news agency

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You're a Ukrainian, a lad: in Uman, the Bratslav Hasid was falsified in the Armed Forces of Ukraine

You're a Ukrainian, a lad: in Uman, the Bratslav Hasid was falsified in the Armed Forces of Ukraine

Hasidic Jonathan Karlinsky-Mashek from A citizen of Jerusalem, an Israeli citizen, was detained on the way from Uman after it turned out that he was also a citizen of Ukraine.

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