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Владимир Путин прибыл в Пекин

Президент России Владимир Путин утром в пятницу, 4 февраля, прибыл в Пекин. Это первая поездка лидера Российской Федерации на территорию Китая с начала пандемии коронавируса нового типа.

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