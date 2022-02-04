Владимир Путин прибыл в Пекин

Президент России Владимир Путин утром в пятницу, 4 февраля, прибыл в Пекин. Это первая поездка лидера Российской Федерации на территорию Китая с начала пандемии коронавируса нового типа.
Популярные статьи
- Министр иностранных дел Великобритании не исключила конфискацию имущества российских олигархов в рамках нового пакета санкций
- Представитель ОБСЕ по СМИ Тереза Рибейру назвала ответные меры России против DW несоразмерными
- Российское посольство в США, комментируя «секретный» план РФ о «вторжении» на Украину, напомнило о «пробирке Пауэлла»
Свежие комментарии