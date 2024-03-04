Московский суд заочно арестовал бывшего посла Украины в Казахстане за призывы убивать русских

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (п.
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